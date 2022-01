Nieuwjaarsbonussen in Red Dead Online: boosts in A Land of Opportunities en meer

Het is een nieuw jaar in Red Dead Online met een maand aan bonussen en meer over de hele grens, inclusief gratis voorzieningen om een nieuwe start voor alle spelers te ondersteunen.

Hoogtepunten van de maand zijn onder meer:

• Dubbele RDO$, XP en goud op A Land of Opportunity-missies, plus een aanbieding voor 5 goudstaven van de slagerstafel, Collector’s Bag, Moonshine Shack, Sample Kit of een van de Bounty Hunter-licenties voor het voltooien van de finale “Destroyed By Grief”

• Triple Ability Card XP bij Call to Arms, en dubbele RDO$ en XP op alle Featured Series

• Dubbele RDO$ en XP voor het opruimen van Gang Hideouts, plus verhoogde kansen om Capitale te vinden bij het plunderen van vijanden die zijn neergehaald bij Gang Hideouts

• Een gratis “Hell Yeah”-emote voor alle Persistent Posse-leiders die vóór 1 februari inloggen, plus kwijtgescholden Persistent Posse-kosten in dezelfde periode

• Bepaalde voorzieningen zijn de hele maand gratis, inclusief malse varkenslende, rijp hertenvlees, prime beef joint, kaaswiggen, gezouten rundvlees, barlett-peren, verse perziken, lokale wortelen, handgeplukte maïs en boomgaardappels

• Een gratis Kneller Dakota-zadel voor het behalen van een 3-daagse roluitdagingsreeks (in welke rol dan ook)

• Tijdelijke kleding retourneren: de Irwin-jas, Salter Shoes, Cossack Hat, Furred Gloves, Darned Stockings, Tied Pants en the Fanned Stovepipe Hat zijn nu verkrijgbaar bij lokale kleermakers en de catalogus

• Geen rangvereisten voor de Lancaster Repeater, Double Action Revolver en Semi Auto Shotgun, bij lokale wapensmeden en de catalogus

• Nieuwe kortingen: 50% korting op de kosten van een verandering van uiterlijk, plus 30% korting op alle hoeden, Mustang-paarden en Nokota-paarden

• Prime Gaming-voordelen: spelers die hun Social Club-account tot en met 17 januari aan Prime Gaming koppelen, ontvangen beloningen voor een gratis Bolt Action Rifle and Coat, terwijl ze tussen 18 januari en 14 februari een beloning ontvangen voor een gratis paar geselecteerde broeken en een aanbieding voor 30% korting op een Arabisch paard

Daarnaast zijn er tot het einde van de maand elke week nieuwe getimede bonussen, beloningen en een andere Featured Series beschikbaar:

6-10 januari:

• Een beloning voor 2.000 XP voor het spelen met een Persistent Posse

• Een aanbieding voor 30% korting op een Revolver voor het winnen van een wedstrijd uit de Featured Series

• Een beloning voor een gratis Ability Card voor het voltooien van zowel een standaardbounty als een legendarische of beruchte premie

• Team Shootout Series (Hardcore) zal de hele week de Featured Series zijn

11–17 januari:

• Een gratis schatkaart om de Weekly Collection van deze week in te leveren door Tennessee Whiskey, Irish Whiskey en Scotch Whisky in te leveren bij Madam Nazar

• Een gratis schatkaart voor het spelen van een ronde Call to Arms met een aanhoudende troep

• Een aanbieding voor 30% korting op een revolver voor het winnen van een wedstrijd in de Featured Series van deze week

• Shootout Series (Hardcore) wordt de hele week de Featured Series

18-24 januari:

• Een beloning voor 25 hoofdletters voor het voltooien van een bloedgeldkans met een Persistent Posse

• 100 ronden Split-Point Rifle Ammo voor het jagen of bemonsteren van een legendarisch dier

• Een aanbieding voor 30% korting op elke Repeater voor deelname aan een genomineerde serie

• De Featured Series deze week is de Takeover Series (Hardcore)

25-31 januari:

• Een gratis Porter Jacket om deze week op elk moment met een Persistent Posse te spelen

• Een gratis Benbow Jacket voor het voltooien van een Trader of Moonshiner Sell Mission

• Spelers kunnen nog steeds een aanbieding scoren van 30% korting op elke Repeater als ze deelnemen aan een Nominated Series

• En Team Gun Rush (Hardcore) als de aanbevolen serie voor deze week