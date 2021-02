Nieuwe zombies modus Outbreak is per ongeluk gelekt

De nieuwe zombies modus voor Call of Duty Black Ops Cold War is per ongeluk gelekt. De lek vond plaats op de officiële Call of Duty website, maar dat is er inmiddels weer afgehaald.

Nadat de Outbreak lek was weggehaald staat er alleen nog ‘Zombies. Are. Back.’ op de officiële Call of Duty website. De lek werd snel weggehaald van de website, maar is terug te vinden op de Twitter pagina’s van gebruikers “@ModernWarzone” en “@Okami13_“. De nieuwe modus zal Outbreak heten en volgens Activision zal het een grootschalige zombies ervaring zijn. Er is momenteel geen informatie over wat de modus precies in zal houden.

Er wordt de laatste tijd wel geteased met zombies door Activision en Treyarch. Treyarch heeft een op Twitter ook een interessante foto geplaatst. Het is natuurlijk de vraag wat het precies is, maar wij zijn vrij zeker dat het met zombies te maken heeft en dan wel met Outbreak. Hopelijk krijgen wij binnenkort een trailer die meer informatie geeft.

Warzone heeft ook zijn connecties naar zombies. Waaronder een machine die uit de zombies mode van Black Ops Cold War komt. Er is een mogelijkheid dat zombies en Warzone een link met elkaar kunnen krijgen, maar tot zover wordt Outbreak gezien als een mode dat zich alleen plaatsvindt in Call of Duty Black Ops Cold War.