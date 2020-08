Microsoft heeft in een video laten zien hoe het nieuwe dashboard voor de Xbox One en Xbox Series X gaat worden. Het bedrijf wist deze niet alleen nog strakker te maken, maar zorgde er ook voor dat deze minder RAM-geheugen verbruikt.

In de video bespreken enkele medewerkers van Microsoft hoe het van belang is dat een UI goed in elkaar zit en uiteraard wordt de nieuwe getoond. Naar verluid zal deze later dit jaar nog geïntroduceerd worden op zowel de Xbox One als Xbox Series X.