Nieuwe WRC 10-video toont Colin McRae’s Subaru Impreza WRC in actie

NACON en de studio KT Racing presenteren met plezier een nieuwe gameplay-trailer voor WRC 10, de officiële videogame van het FIA World Rally Championship.

Deze game is nu beschikbaar voor pre-orders voor pc, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 en PlayStation 4.

De nieuwe video toont de iconische Subaru Impreza WRC tijdens de 1997 Rallye Sanremo, toen Colin McRae één van de indrukwekkendste overwinningen in zijn carrière behaalde na het inhalen van de indrukwekkende Tommi Mäkinen en Carlos Sainz.

Dit historische evenement komt in WRC 10 beschikbaar voor spelers die de Standard of de Deluxe versie van de game pre-orderden. Zo kun jij op de wegen van Sanremo ook een legende als Collin McRae worden!