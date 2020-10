Nieuwe vacatures Sucker Punch hinten op sequel Ghost of Tsushima

Sucker Punch heeft een aantal vacatures online gegooid en daaruit lijkt het erop dat de ontwikkelaar bezig is met een sequel op Ghost of Tsushima.

Na het succes van Ghost of Tsushima is het wel begrijpelijk dat het bedrijf voor een sequel gaat. Dit blijkt dus ook de planning als we de vacatures mogen geloven.

De vacatures voor ‘narrative writer’ en ‘associate outsource artist’ vermelden specifiek bekendheid met de traditionele Japanse cultuur en geschiedenis op de lijst met interesses die leuk zouden zijn om in een kandidaat te hebben.

De pagina voor de ‘narrative writer’ beschrijft net niet dat het om een vervolg gaat, maar bevestigt niettemin dat de persoon verantwoordelijk zal zijn voor ‘het creëren van boeiende verhalende inhoud voor onze aanstaande projecten.’

Het zou hier natuurlijk ook gewoon om nieuwe content kunnen gaan voor een eventuele PlayStation 5-upgrade, maar gezien de tijdslijn van de vacatures klinkt dat erg onaannemelijk. Onlangs verscheen de Legends uitbreiding voor de game en dat is zeer waarschijnlijk de laatste content voor de game.

We zijn benieuwd of de ontwikkelaar met een sequel ook de wat mindere punten van het origineel aanpakt. Zo had het verhaal nog wel iets sterker gebracht kunnen worden en de open wereld design.

Mocht je de game nog niet gespeeld hebben, is het misschien aan te raden om te wachten tot de PlayStation 5 komt. Daarop kun je de game namelijk in 4K en 60fps spelen.