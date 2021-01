Nieuwe update Warzone nerft DMR nog verder en verwijdert stim glitch

Raven Software heeft wederom een patch voor Call of Duty: Warzone vrijgegeven en wederom is de DMR generft, maar ook de stim glitch is weer verwijderd.

In het weekend merkte diverse spelers op dat de stim glitch weer terug was van weggeweest en die waren al niet te spreken over hoe de game ‘onspeelbaar’ werd door de OP DMR. Raven Software heeft geluisterd en patch uitgebracht.

#Warzone update going live now! Infinite stim fixed, DMR changes, & more. Read: https://t.co/tvraKDF0PD — Raven Software (@RavenSoftware) January 13, 2021

Voor een volledige overzicht van de update raden we je aan even de patchnotes te checken. Immers is de DMR al eerder ‘generft’, maar dit keer lijkt het erop dat de ontwikkelaar meer heeft gedaan.