Nieuwe trend: Videogames met geïntegreerde casino spellen

Speel je graag videospellen maar sla je een potje roulette of poker ook niet af? Nu hoef je niet meer te kiezen tussen de twee. Ook al zijn videogames en casino games nogal verschillend, hun paden kruizen elkaar steeds vaker in de laatste jaren. Vaak puur als decor, maar soms zijn er echte casino games geïntegreerd in een videogame in de vorm van een bonusspel, een mini-game of zelfs een echt spelletje roulette.

Vooral nu de online casino’s in opmars zijn, ziet de industrie de laatste jaren een enorme groei. Bedrijven zoals Betway Casino hebben nieuwe functies in hun aanbod opgenomen, waaronder opties zoals Live Casino waar spelers kunnen rekenen met een echte croupier tijdens het spelen, wat de ervaring leuker maakt. Zeker wanneer je niet de mogelijkheid hebt om naar een fysiek casino te gaan, is dit een leuk alternatief. Daarbij kan je altijd spelen waar en wanneer je wilt, wat het extra aantrekkelijk maakt. Hieronder geven we enkele voorbeelden van bekende spellen die casino games hebben geïntegreerd.

Fallout New Vegas

De naam van dit spel verraadt het al een beetje – de hoofdstad van het gokken licht reeds een tipje van de sluier. Ook al is dit een klassiek role-play spel, er zitten toch nogal wat casino-elementen in het spel verstopt.

Dit spel speelt zich af in een post-apocalyptisch Las Vegas, die er half vernield bijligt. Jij als speler loopt rond tussen de ruïnes, en er zijn talrijke momenten waarop je een casinospel kan spelen. De graphics in deze videogame zijn enorm realistisch en aangrijpend, en worden als een van de grootste pluspunten van het spel beschouwd. Het spookachtige decor geeft net dat tikkeltje extra pit aan het spelen van je favoriete casino spellen. In dit spel ga je enkele casino mini-games vinden: o.a. blackjack, roulette en slots.

GTA – Diamond Casino & Resort

In juli 2019 opende het Diamond Casino in de online GTA versie zijn deuren, wat het nog makkelijker maakte voor de fans om hun favoriete casino spellen te spelen in combinatie met GTA. Naast een toegang voor iedereen, kan je ook een lidmaatschap nemen zodat je aan alle activiteiten die zich in Diamond Casino afspelen kan meedoen. Door aankopen in het spel te doen, of punten in te wisselen, kan je gemakkelijk de zilveren of de gouden status verdienen, indien je een fan van casinospellen bent. Er zijn bovendien een heleboel bonussen voor vaste bezoekers te ontdekken.

Final Fantasy VIII

Ook al zou je niet per se casino-elementen in de Final Fantasy saga verwachten, zitten deze er verrassend genoeg wel in. Het heeft zijn plaats in deze lijst meer dan verdiend, ook al is het enkel en alleen omdat het een van de bestverkochte videogames op deze planeet is. Ook al gaat het hier maar om een klein spelletje, is de Triple Triad heel erg leuk. Het is niet meteen heel moeilijk, maar je moet je toch even concentreren om te winnen. Het gaat om een gokspel dat op een speelveld met 3×3 vakken wordt gespeeld. Je speelt tegen de Al, en om te winnen moet je de hoogste waarde van de kaarten hebben. Als je een kaart neerlegt in een bepaald vak, wordt deze vergeleken met de kaart in het aangrenzende vak, waarbij de kaart met de hoogste waarde wint. Het doel is om de meeste kaarten van jouw kleur op het bord te krijgen.

Red Dead Redemption

Van de makers van GTA hebben we in deze lijst ook Red Dead Redemption, een absolute favoriet onder de gamers. In het Wilde Westen zie je geen casino’s, maar je kan wel een potje pokeren, volgens de traditionele Texas Hold’em regels. Je hebt zelfs de mogelijkheid om vals te spelen en je tegenstander te slim af te zijn. Echter, als je gepakt wordt, kan het wel eens goed mis gaan. In dat geval kan je steevast een duel verwachten. Het iets minder bekende dobbelspel Liar’s Dice maakt ook een verschijning in een bijrol.