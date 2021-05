Nieuwe trailer voor Mario Golf: Super Rush onthult alle personages, nieuwe spelstand en meer

Met Mario Golf: Super Rush keert de serie terug in zijn snelste versie ooit. Spelers kunnen in hun eentje of in diverse multiplayerstanden aan de slag met diverse Paddenstoelenrijk-personages wanneer de game op 25 juni 2021 verschijnt voor de nieuwe trailer onthult de kleurrijke personages, een nieuwe spelstand, verschillende banen en meer details over de game.



Diverse speelstijlen:

: De eenvoudige besturing maakt de game toegankelijk voor zowel beginners als pro’s Kies simpelweg de richting, bepaal de kracht van je slag en mep de bal door de lucht. Daarnaast is het mogelijk om met bewegingsbesturing te spelen, waarbij je de Joy-Con controller als een golfclub* vasthoudt. Handige functies: Je kunt effect aan de bal meegeven om de baan ervan te beïnvloeden of een spin aan de bal geven om te bepalen hoe hij na landing zal rollen. Om je bij dat soort technieken te helpen, zijn diverse functies beschikbaar, inclusief een slagmeter die zich aanpast aan de hoek van de helling en een scan die het makkelijker maakt het terrein te lezen.

: Spelers kunnen kiezen uit een cast van 16 personages uit het Paddenstoelenrijk, met elk hun eigen vaardigheden en unieke special moves. Pauline, Chargin’ Chuck en King Bob-omb verschijnen voor de eerste keer in de serie. Spelers kunnen de fairway betreden met maximaal drie andere spelers, zowel lokaal als online**, in verschillende spelstanden. Gevarieerde banen: Er zijn standaardbanen maar ook banen met speciale gevaren, voor steeds weer een nieuwe golfervaring. Daarbij kunnen spelers kiezen uit zes weelderige locaties.

Diverse spelstanden:

Vlaggenjacht is een nog hectischere versie van Speedgolf, waarbij tegelijkertijd op negen holes wordt gespeeld. De eerste speler die drie holes heeft gehaald is de winnaar, dus is het de kunst om de tegenstanders altijd een stapje voor te blijven. Standaardgolf: In standaardgolf wordt elke slag geteld en wint de speler met de laagste score.

In standaardgolf wordt elke slag geteld en wint de speler met de laagste score. Avontuur: In de avontuurstand kunnen solospelers zich met hun Mii-personage van beginner opwerken tot prof. Binnen een prestigieuze countryclub kunnen spelers communiceren met bekende Paddenstoelenrijk-personages om hun slagen te oefenen en diverse uitdagingen aan te gaan. Door ervaringspunten te verdienen kunnen spelers hun personage in level laten stijgen, om dit personage vervolgens in de multiplayerstanden te gebruiken.

Mario Golf: Super Rush verschijnt op 25 juni 2021 voor de Nintendo Switch