Nieuwe trailer van Balan Wonderland getoond

Square Enix heeft een nieuwe trailer uitgegeven van hun aankomende Balan Wonderland, een muzikale actie-platformer.

In de trailer is alvast goed te zien hoe het platformen er uit zal komen te zien, evenals enkele stages en kostuums. In totaal zal Balan Wonderland zo’n 12 verschillende verhalen kennen. Die zullen zich allemaal afspelen in het bizarre en denkbeeldige Wonderland. De kostuums – 80 in totaal – zijn niet enkel kosmetisch; elk van deze heeft waar haar eigen krachten.

Yuji Naka, bekend van de Sonic-reeks, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de aankomende game. De game zal op 26 maart 2021 verschijnen voor de pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One en Xbox Series X.