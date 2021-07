Nieuwe trailer Stray toont het leven van een kat in een wereld vol robots

Vorig jaar liet ontwikkelaar Annapurna – zeer toepasselijke naam – al zien hoe erg wij een schattige kat nodig hadden in een videogame. In een nieuwe trailer krijgen we meer te zien van de schattige rode kater in een dystopische wereld.

In de nieuwe trailer zien wij bijna 5 minuten aan gameplay van het nieuwe avonturenspel. Niet alleen krijg je te zien hoe je als kater verschillende puzzels moet oplossen, maar ook hoe je de robots in de dystopische wereld kan inpalmen met jouw katachtige charmes. Van het botsen tegen de benen tot aan het schattig mauwen, de pluizenbal met nagels zal er alles aan doen om de schone schijn van schattigheid op te houden.

In de prachtig vormgegeven, maar dystopische wereld kom je niet alleen vriendelijke machines tegen: er zijn ook monsters die niet zo lief zijn voor de rode zwerfkat. Gelukkig wordt je geholpen door B-12, een schattige drone die wordt bestuurd door de kat in kwestie. Gelukkig pakt dit goed uit in Stray, want ik wil niet in een wereld leven waarin katten drones kunnen gebruiken om ons mensen nog meer te onderdrukken.

Ben je benieuwd hoe dit allemaal eruit ziet? Bekijk dan de trailer in dit bericht! Tussen neus en lippen door laat de verhaalverteller in het filmpje ook weten dat Stray begin 2022 zal worden uitgegeven Op de pspspspspsps4, pspspspsps5 en op Steam.