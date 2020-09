Nieuwe trailer Sackboy: A Big Adventure vrijgegeven

Sony heeft vandaag een nieuwe trailer van Sackboy: A Big Adventure vrijgegeven en daarnaast de speciale edities van de game onthuld.

In de trailer geven enkele ontwikkelaars van Sumo Digital ook meer informatie over de game, die daarnaast ook voorzien is van nieuwe gameplay. Sumo heeft de game van de grond af gebouwd, maar heeft wel het hele creatieve gebeuren van de LittleBigPlanet games achterwege gelaten. Sackboy is dus een 3D platformer die alleen of met vrienden kunt spelen.

Naast de nieuwe trailer heeft Sony ook de speciale edities en de pre-order bonus van de game onthuld. Bij alle versies krijg je namelijk een digitale comic waarin die als prequel op de game fungeert. Naast de standaard editie komt er ook een digitale deluxe en fysieke Special Edition. Laatstgenoemde is voorzien van een Sackboy figurine die een tijgerpak draagt.

De digitale edition en Special Edition geven je daarnaast ook extra in-game kostuums. Zo kun je Sackboy ‘omtoveren’ tot Conner uit Detroit: Become Human, Deacon uit Days Gone, Jin uit Ghost of Tsushima of Sam Bridges uit Death Stranding. Daarnaast zijn beide versies ook voorzien van een digitale artbook en soundtrack.

Sackboy: A Big Adventure verschijnt op 19 november voor de PlayStation 5 en PlayStation 4.