Nieuwe Tomb Raider in ontwikkeling

Vorig jaar wisten we dat Tomb Raider een terugkeer zou maken met een nieuwe mobiele titel die bekend staat als Tomb Raider Reloaded. Voor sommige spelers is dit niet noodzakelijk de aankondiging waarop ze hoopten.

Onlangs kregen we te horen dat een nieuwe persoon de rol op zich neemt van het schrijven en regisseren van het vervolg op de Tomb Raider-film. We weten niet precies waar dit verhaal ons naartoe zal leiden, maar we weten wel dat actrice Alicia Vikander opnieuw optreedt als Lara Croft.

Kort daarna kregen we te horen dat er een Netflix anime-serie uitkomt op basis van de Tomb Raider-franchise. Het is iets waar we nog niet zo veel informatie over hebben en het kan nog wel even duren voordat er nieuws naar buiten komt voor een van deze projecten.

Nu hebben we nieuws dat een ander videogameproject wordt ontwikkeld door Crystal Dynamics. De ontwikkelaar is namelijk bezig met een nieuwe Tomb Raider dat het gat tussen de originele games en de reboot trilogie moet gaan opvullen.

De game is eigenlijk nog lang niet zo ver en het duurt ook nog wel even voordat deze wordt aangekondigd. Het nieuws kwam naar boven via Twitter waar de ontwikkelaar wijst op het feit dat de serie dit jaar het 25-jarig jubileum viert. Deze Tweet is voorzien van een video waarin game director, Will Kerslake, bevestigt dat er een nieuw deel van de reeks in ontwikkeling is.

We kunnen dit jaar meer nieuws over de serie verwachten, waaronder ‘nostalgische content’, community features en ‘verrassingen’. De kans lijkt echter dus klein dat we dit jaar nog iets zullen horen over de nieuwe Tomb Raider.