Sucker Punch lijkt druk bezig te zijn met een opvolger van Ghost of Tsushima, maar is ook nog volop aan het zoek naar nieuw personeel.

In een vacature op hun site zoekt Sucker Punch naar een combat designer die als vereiste ‘Ghost of Tsushima gespeeld hebben en diens combatsystemen begrijpen.’

Alhoewel het ook mogelijk is dat de ontwikkelaar aan een andere game werkt met een soortgelijke combat lijkt het toch aannemelijker dat het om een vervolg gaat op de samuraigame van vorig jaar.

Vorig jaar waren er immers ook al vacatures die de komst van een mogelijke sequel op Ghost of Tsushima.

In november maakte Sony bekend dat er ruim 5 miljoen exemplaren van de game over de toonbank zijn gevlogen en inmiddels is er ook een PlayStation 5-upgrade voor de game vrijgekomen. Hopen jullie dat Sucker Punch met een vervolg komt?!