Nieuwe story trailer Far Cry 6 + Blood Dragon rerelease

Weer een mooi beeld van hoe slecht de bad guy uit Far Cry 6 is.

In een meeslepende story trailer zien we een aantal vluchtelingen op een boot stappen. Daar stapt de bad guy ook op en laat daar in een korte speech horen en zien waarom hij de grote slechterik is. En dan vooral zijn gebrek aan waarde voor menselijk leven. Je zou ‘m eigenlijk gewoon zelf moeten bekijken..

Na de trailer was er een developer die nog wat wilde zeggen over de post-launch en de season pass. Bij de season pass zit ook Far Cry 3 Blood Dragon, maar wat misschien nog wel het tofste van allemaal is, in de post launch DLC ga je zelf spelen als de grote slechterik. Niet zomaar een random bad guy, nee, je stapt in de huid van de grote jongens, die van Far Cry 3, 4 én 5!