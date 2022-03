Nieuwe State of Play van PlayStation morgen te zien!

Sony heeft via Twitter laten weten we morgen een nieuwe State of Play kunnen verwachten.

Vorige maand waren er al geruchten dat er in maart de digitale gameshow van Sony zou plaatsvinden. Deze geruchten blijken waar te zijn: het officiële Twitter-account van PlayStation heeft dit bevestigd. De show zal op woensdag 9 maart om 23.00 (CET) worden uitgezonden via Twitch en YouTube.

De State of Play van maart is in ieder geval niet erg lang: de show zal maar 20 minuten duren. We kunnen in ieder geval nieuwe games voor de PlayStation 4 en 5 verwachten, alsmede updates van al bekende titels. De aandacht zal vooral liggen bij Japanese uitgevers. Sony heeft in ieder geval duidelijk gemaakt dat er geen PSVR2 aankondigingen of updates langs de revu komen.

Het is een drukke maand geweest voor Sony met grote exclusives als Horizon: Forbidden West en Gran Turismo 7. Desalniettemin zijn PlayStation eigenaren nog met smacht aan het wachten op updates van andere exlusives, zoals God of War: Ragnarok. Kunnen we daar een update van verwachten in deze State of Play?

Daarbij is er ook altijd de kans dat Bloodborne 2 wordt aangekondigd. De geruchten lopen al in ieder geval een tijdje en het is niet ondenkelijk dat Software een vervolg uit zal brengen van de immens populaire titel. De kans is er: Er worden wel nieuwe titels aangekondigd, waarbij de aandacht ligt bij Japanse uitgevers. FromSoftware komt uit het land van de rijzende zon, dus wie weet? We gaan het meemaken, dus vergeet vooral niet morgen te kijken en GamingNation in de gaten te houden!