Nieuwe South Park game in de maak

Er is een nieuwe South Park game in ontwikkeling. Dit keer niet tweedimensionaal, maar in 3D.

Die onthulling valt te lezen in een rapport van Bloomberg. In het rapport valt te lezen dat South Park-bedenkers Trey Parker en Matt Stone voor de aankomende game een deal hebben gesloten met ViacomCBS ter waarde van 900 miljoen Amerikaanse dollar. Naast het ontwikkelen van een game, bevat de deal ook afspraken over een dertigste seizoen en een nieuwe speelfilm.

Saillant is dat in tegenstelling tot de voorgaande games, het aankomende deel niet zal worden ontwikkeld door Ubisoft. Die zal in handen komen van een interne ontwikkelstudio. Verder zijn er geen concrete details bekend. Wel hebben Parker en Stone ooit aangegeven een openwereldgame binnen het South Park-universum te willen maken.