Nieuwe Sony San Diego team gaat aan bestaande PlayStation IP werken

Sony heeft een nieuw team aangenomen voor de studio in San Diego en deze gaat naar verluidt werken aan bestaande PlayStation IP. Er wordt zelfs gespeculeerd over een Uncharted 5.

De studio die onder andere bekend staat van MLB: The Show en God of War heeft dus extra mensen aangenomen om een nieuw team te vormen. De LinkedIn-pagina van voormalig baas van de studio, Michael Mumbauer, vermeldt dat hij heeft gewerkt aan het samenstellen van een ‘all-star team’ die aan AAA adventuregames gaat werken. Dit is dus een ander team dat we kennen van de eerder genoemde titels.

Het ontstaan van dit team is al enige tijd geleden gebeurd, maar in de Featured sectie van zijn pagina, lijkt de studiobaas of ons voor de gek te houden of een stille hint te geven waar zij mee bezig zijn/ waren. Hij linkt namelijk naar een YouTube video van YouTuber RobinGaming met de titel: Sony Is Secretly Building A New PlayStation Studio… To Make Uncharted 5?!. Dit gedeelte wordt overigens door de accounthouder zelf onderhouden, dus dit is waarschijnlijk een opzettelijke zet van Mumbauer, maar het kan ook de voormalige studiochef van San Diego zijn de mensen die zijn profiel bekijken voor de gek wilt houden.

Hoewel het erg interessant klinkt, houd dus vooralsnog de zout bij de hand. Mumbauer leidde Sony San Diego tussen 2007 en 2020 en bekleedde ook de rol van senior director voor beeldende kunst bij PlayStation Worldwide Studios. Er is geen woord over waar hij naartoe is gegaan sinds hij het bedrijf afgelopen november heeft verlaten.

We zijn benieuwd welke game(s) de nieuwe studio in ontwikkeling heeft. Hopen jullie op een nieuwe Uncharted? Of zouden jullie liever zien dat ze een andere Sony IP de kans geven?