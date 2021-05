Nieuwe Sonic the Hedgehog game komt in 2022

SEGA heeft een nieuwe Sonic-game in ontwikkeling en die staat voor volgend jaar in ontwikkeling.

SEGA zette de blauwe egel vandaag in het zonnetje ten ere van het 30 jarige verjaardag. Helaas onthulde de ontwikkelaar de nieuwe game tussen neus en lippen door en liet alleen een rennende Sonic zien. Je kunt de onthulling aan het einde van onderstaande video terugkijken.

De game is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series-consoles en Nintendo Switch.

De meest recente games in de serie zijn onder meer Team Sonic Racing uit 2019 en Mario & Sonic op de Olympische Spelen Tokyo 2020. Wat games aan de horizon betreft, komt in september Sonic Colors Ultimate en dan is er de compilatiegame Sonic Origins die volgend jaar verschijnt. .

Maar er is meer van onze blauwe held om naar uit te kijken, maar in dan in een andere vorm dan games. Het vervolg op de film Sonic the Hedgehog is onderweg, samen met Sonic Prime, de animatieserie met 24 afleveringen die in 2022 op Netflix verschijnt.

Er is ook een andere animatieserie in de maak genaamd Sonic Colors: Rise of the Wisps die deze zomer wordt uitgezonden. Je kunt ook de arcade-vechtgame Sonic the Fighters uit 1996 in Lost Judgement spelen wanneer deze deze zomer op PlayStation en Xbox wordt uitgebracht.