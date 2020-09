Nieuwe screenshots voor Demon’s Souls PS5

Demon’s Souls, een van de launch games van PlayStation 5, wordt getoond in nieuwe screenshots. De in-game beelden tonen een grafisch indrukwekkende launch game voor Sony’s next-gen console.

Naast Spider-Man: Miles Morales lijkt Demon’s Souls een van de meest geanticipeerde PS5-launchtitels die eraan komt. Gelukkig zijn er screenshots verschenen die het wachten iets minder moeilijk maakt. Daarnaast is ook wat nieuwe informatie verschenen over de remake van de Souls-game waarmee het allemaal begon. De nieuwe beelden geven een gevarieerd en gedetailleerd beeld van de omgevingen, iconische vijanden en bosses. Daarnaast krijg je een goede blik op de uitrusting van het hoofdpersonage en zie je de verbluffende details die de PlayStation 5 kan produceren.

In aanvulling op de screenshots werd bekend dat Demon’s Souls op PS5 ook een Digital Deluxe Edition krijgt van 89,99 euro. Met die versie krijg je toegang tot specifieke uitrusting en wapens. Daarnaast zit ook de soundtrack inbegrepen, zodat je alle epische muziek rustig terug kan luisteren. Of dit het extra prijskaartje van twintig euro bovenop de verkoopprijs van 79,99 waard is, laat de GamingNation-redactie aan jou.