Playground Games heeft een hoop nieuwe screenshots van Forza Horizon 5 vrijgegeven. Naast dat ze er oogverblindend uitzien, tonen ze ook de verschillende omgevingen waar we mee te maken gaan krijgen.

Forzo Horizon 5 speelt zich af in Mexico, wat een grote diversiteit aan omgevingen mee brengt. Het team achter de game heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de verschillende landschappen en brengt deze prachtig mooi naar de game. Tegen Xbox verteld Playground Games’ Art Director Don Arceta “We employ techniques such as photogrammetry to recreate the environment with precision accuracy, and we bring the beauty of the world in, through the sights and sounds you’ll find throughout every area. The goal of the artistic process is to make it feel like you’re really there.”

Per omgeving, zoals je deze hieronder op de screenshots ziet, is uitleg gegeven. Check voor informatie de website. Forza Horizon 5 verschijnt op 5 november dit jaar voor de Xbox Series X|S, de Xbox One en voor de PC. Welke van de omgevingen vinden jullie het mooist?