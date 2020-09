Nieuwe beelden Resident Evil Village getoond

Een duister kasteel, torende boven een in sneeuw gehuld dorpje. Wat ons hier te wachten wachten staat weten we niet, al durven we wel te wedden dat het niet al te aangenaam is.

In de trailer van de nieuwe Resident Evil, met als subtitel Village, zien we dit duistere eh, village mooi voorbij komen. Het is alleen geen dorp waar ik graag m’n buurman uitnodig voor een biertje.

De lijdraad lijkt een folklore te zijn, waarin een meisje verdwaald raakte in een duister bos om besjes te zoeken voor haar hardwerkende vader. Wij gokken er vast op dat je dit meisje (helaas) gaat tegenkomen op een nachtelijke bos wandeling.

Resident Evil Village moet in 2021 verschijnen, vooralsnog lijkt het er niet op dat het om een exclusive gaat.