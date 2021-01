Nieuwe PUBG games in de maak voor pc, consoles en mobile

Krafton is druk bezig met het voortbestaan van PUBG. Er zijn namelijk nog twee projecten in ontwikkeling die gerelateerd zijn aan de grondlegger van het Battle Royale genre.

Krafton, het bedrijf dat eigenaar is van Bluehole, PUBG Corp en Striking Distance heeft namelijk twee onaangekondigde projecten in ontwikkeling. Van Striking Distance werd onlangs de spirituele opvolger van Dead Space (The Callisto Project) aangekondigd, dat overigens ook gerelateerd is aan Playerunknown’s Battleground.

In een bericht op Bloomberg laat CEO Kim Chang-han weten dat er nog twee PUBG projecten aan zullen komen.

De eerste daarvan is ‘PUBG-gerelateerd’ en komt naar de pc en consoles en de andere is een Battle Royale game (ook gebaseerd op PUBG) voor mobiele apparaten. Of we hier meteen kunnen spreken over PUBG 2 en PUBG Mobile 2 is nog niet bekend. Het kan immers zijn dat de ontwikkelaar een spin-off in de planning heeft. Echter wordt er al enige tijd gesproken over een nieuw project bij PUBG Corp, maar is er tot op heden geen woord gerept over wat het is.

Alhoewel er wel claims zijn dat er een nieuwe deel van deze franchise zou komen, zijn deze nog niet gegrond. Het zou overigens wel logisch zijn, aangezien de Battle Royale game al tijden spelers ziet vertrekken en de studio nu naar andere manieren gaat kijken om het publiek weer terug te krijgen.

Kim Chang-han is natuurlijk een van de mensen die verantwoordelijk is voor het fenomeen Battle Royale, nadat hij Brendan ‘PlayerUnknown’ Greene naar Zuid-Korea had uitgenodigd om van zijn niche Arma-mod een volledig spel te maken.