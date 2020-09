Nieuwe project Hello Games net zo ambitieus als No Man’s Sky

No Man’s Sky ontwikkelaar Hello Games kijkt naar de toekomst en heeft grootste plannen in petto.

Alhoewel de ontwikkelaar No Man’s Sky nog steeds zal blijven voorzien van updates, waaronder het onlangs uitgebrachte Desolation update, is het bedrijf ook naar de langere termijn aan het kijken.

De studio bracht onlangs een wat kleiner projectje, namelijk The Last Campfire, wat door een klein team van de studio werd gemaakt. Als we Sean Murray mogen geloven wordt de volgende game een stuk groter.

In een interview met Polygon laat Murray weten dat het team nu 26 man groot is, waarvan 3 man aan The Last Campfire heeft gewerkt en sommige de ondersteuning van No Man’s Sky verzorgd.

De rest werkt op dit moment druk aan de volgende ‘grote ding’, dat volgens Murray ‘net zo ambitieus’ is als No Man’s Sky. Hij ging overigens niet verder op details in, maar liet wel weten dat het team geleerd heeft hoe No Man’s Sky werd getoond en hoe het werd gepresenteerd.

Het is heel positief om veel over je spel te praten”, aldus Murray. “Waar je mensen in geïnteresseerd krijgt die het anders niet zouden hebben gespeeld. “Maar ik kijk terug en heb veel verschillende pers dingen gedaan en dat soort dingen. En ik denk dat ongeveer de helft van wat we deden – en veel van waar we problemen hadden, denk ik, en waar we naïef waren – we niet echt hoefden te doen en we wellicht hetzelfde succes hebben gehad..

“Er werden veel kansen voor ons neergelegd en we kregen te horen dat dit de juiste dingen waren om te doen en ik kijk terug en ik weet niet zeker of ze super, super belangrijk waren voor de algehele uitkomst.””

The Last Campfire is nu uit voor de pc, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en Apple Arcade.