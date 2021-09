Nieuwe Playstation 5-update biedt SSD ondersteuning

De nieuwste versie van de Playstation 5-firmware staat voor 15 september op de planning. Er zitten wat mooie wijzigingen in, welke we voor jullie hebben opgesomd!

Laten we waar met de belangrijkste eerst beginnen; de ondersteuning voor SSD’s. Indien je al gebruik maakte van de bèta software was dit al mogelijk. Spelers kunnen Solid State Drives van type M.2 NVMe toevoegen. SSD’s met een sata aansluiting worden niet ondersteund. Let wel op, er is nog maar een kleine selectie schijven die te gebruiken zijn in de Playstation 5.

Ben je niet bekend met hoe je dit handig kunt doen, dan heeft Sony op zijn website een duidelijke uitleg gemaakt. Zelfs de leken onder ons kunnen dan meer ruimte op hun Playstation 5 krijgen!

Ook een leuke toevoeging in deze firmware update is 3D audio. Je kunt je ingebouwde speakers nu zo kalibreren met de PS5 dat het geluid niet meer alleen via twee kanalen (stereo) wordt uitgezonden, maar in 3D. Het klinkt dan alsof je overal om je heen geluid hoort. Zo lijk je nóg meer in je game te zitten!

De UX (User Experience) wordt ook aangepakt. Een aantal sociale menu’s worden op de schop genomen waardoor het nog makkelijk wordt om dingen te delen. Het is veel overzichtelijker geworden wie er online zijn en wat ze spelen, terwijl je met een ander chat. Voor de hele (erg uitgebreide) lijst aan toevoegingen en aanpassingen kun je hier het blog van Sony vinden.