Nieuwe Path of Exile-uitebreiding aangekondigd

Ondanks dat studio Grinding Gear Games al jaren druk is met het vervolg op Path of Exile, laten ze de spelers nog niet in de steek. Naast de nieuwe leagues die eens in de vier maanden verschijnt, doen ze nu een stapje verder; een uitbreiding. Lees er hier meer over!

De uitbreiding krijgt de titel Siege of the Atlas, wat refereert naar de ‘Atlas of Worlds’. Voor wie het niet kent, dit is een enorme kaart die de endgame van Path of Exile opmaakt. Er zijn verschillende wijzigingen al aangebracht in andere updates, maar op een schaal als deze heeft nog niet plaatsgevonden.

Twee nieuwe Eldritch Horros dreigen om de Atlas te vernietigen, maar natuurlijk is commander Kirac weer klaar om deze met zijn leven te verdedigen. Vanuit een nieuwe basis in de Karui Archipelago staat de militia van commander Kirac klaar met verschillende map devices, waarmee jullie gaan scouten naar de bedreigingen gedaan door Wraeclast, een duister land. Naast dat je opnieuw de Maven tegenkomt, ontmoet je hier ook de nieuwe Eldritch Horrors: The Searing Exarch en The Eater of Worlds.

Naast dat de Atlas een compleet herzien wordt, is er natuurlijk ook een nieuwe league-mechanic; de Archnemesis-league. Je ‘bouwt’ een eigen boss door monster onderdelen aan een versteend monster toe te kennen. Deze vind je natuurlijk in de verschillende gebieden. Deze modifiers brengen elk een andere eigenschap naar je vijand, de een nog gevaarlijker dan de ander. Er zijn ruim 60 nieuwe modifiers te vinden om zo je ultieme nemesis te creëren.

De nieuwe Atlas moet een stuk eenvoudiger zijn om te begrijpen, maar minstens zo diepgaand. De verschillende regio’s zijn weggehaald. In plaats van Watchstones verzamelen, ga je nu op jacht naar Voidstones om de tier van je maps aan te passen, totdat deze gezamenlijk op het juiste niveau zijn. Ook is de Atlas Passive Tree helemaal op de schop genomen. Ze zijn niet meer regio-gebonden, maar het is nu één enorme skilltree, met meer dan 600 skills. Veel van de maps en de quests hierin geven extra punten om hierin te spenderen.

Er zijn vele nieuwe items te vinden en te upgraden, er is hard gewerkt aan een betere balans, nieuwe tabbladen voor je stash te kopen en veel meer. Hieronder vind je de trailer, maar als je de uitleg van Grinding Gear Games wilt kijken, die je in 30 minuten door alle veranderingen heen praat, dan raad ik je aan om hier even te kijken.