Nieuwe Path of Exile-expansion aangekondigd

Afgelopen nacht heeft ontwikkelaar Grinding Gear Games de nieuwe uitbreiding voor Path of Exile aangekondigd. Naast een toffe trailer zijn we voorzien van een half uur durende video vol met uitleg over de enorme hoeveelheid uitleg.

De nieuw uitbreiding draagt de naam Echoes of the Atlas en is vanaf 15 januari al beschikbaar. Je hebt dus nog maar kort de tijd om te kijken welke build je gaat spelen. Echoes of the Atlas is erg gericht op de endgame van Path of Exile, wat inhoudt dat je eerst de verhaallijn moet afronden. Dit betekend niet direct dat je tussendoor niet al kunt genieten van de nieuwe onderdelen.

In deze uitbreiding ligt de focus op een entiteit genaamd The Maven. Je zult haar tegenkomen bij een eindbaas gevecht in een van de maps. The Maven maakt het gevecht een stukje uitdagender en kijkt toe hoe je het er vanaf brengt. Hierna krijg je de mogelijkheid om haar op te roepen in andere levels waar ze hetzelfde doet. Uiteindelijk kom je in haar eigen wereld terecht, waar ze je een uitdaging geeft. Een behoorlijke. Je gaat namelijk meerdere bazen tegelijkertijd verslaan. Je krijgt daarna het verzoek opnieuw te doen, maar met mer bazen. Daarna met nog meer, en nog meer.

Naast deze spannende, uitdagende nieuwe manier van bazen verslaan is er nog veel meer te ontdekken:

11 nieuwe levels

Atlas Passive Trees, waarbij veel nieuwe opties worden aangeboden;

Aangepaste Ascendancies. De bestaande zijn op de schop genomen;

Nieuwe Heists;

Nieuwe Skill Gems;

Veel nieuwe items en gear.

Voor een totaal overzicht een hele uitgebreide uitleg over al deze nieuwe onderdelen raad ik je vooral aan om de onderstaande video te checken. Hij duurt een half uur, maar dan ben je wel direct helemaal bijgepraat over de komende wijzigingen. Gaan jullie de uitbreiding spelen? En zo ja, welke build dan!? Ik ben erg benieuwd, dus laat het vooral weten in de reacties.