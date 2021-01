Nieuwe patch voor PC-versie Horizon: Zero Dawn

Een nieuwe patch voor de PC-versie van Horizon: Zero Dawn lost een hoop problemen op waar spelers al maanden tegenaan lopen. Beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen.

Veel spelers klaagde over haperingen en crashes, textures die niet goed zouden laden en algemene performance problemen. Verschillende van deze issues zijn in voorgaande patches al verholpen maar nog lang niet alles was zoals het moest zijn. Nu lijkt het einde in zicht met versie 1.10.

Een volledige lijst met patch notes kun je hier vinden. Ondanks dat het niet veel fixes zijn, zouden veel performance problemen nu dus verholpen moeten zijn. Guerrilla Games heeft veel naar de community geluisterd en geeft ook aan dat de input bij crash reports erg waardevol is geweest. Zelf moet ik de update nog installeren en het toch even uitproberen, maar veel issues heb ik niet gehad, zoals je misschien ook in mijn review hebt gelezen. Op Reddit zijn verschillende berichten te lezen dat het soepeler lijkt te lopen; gebruikers die alles op Ultra en 4k draaien met een solide 70 frames per second.

Ook werd aangegeven dat de frequentie van updates voor de PC-port nu wat lager wordt. De focus ligt natuurlijk vooral op Horizon: Forbidden Wests, die later dit jaar moet verschijnen voor de Playstation 5. Gaan jullie de PC-versie nog een kans geven ter voorbereiding op het tweede deel?