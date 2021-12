Nieuwe patch voor Battlefield 2042 verbetert gameplay en verhelpt bugs

Morgen, 2 december, brengt het team van Battlefield 2042 nog een patch uit die bugs verhelpt en andere feedback implementeert van spelers in Battlefield 2042. Daarnaast zijn er quality of life-updates en een paar gloednieuwe game features te verwachten.

Ook komen er wekelijkse missies naar Battlefield 2042, met in totaal drie verschillende missies per week. Spelers die alle beschikbare missies van die week volbrengen, verdienen een unieke cosmetische beloning. Daarnaast worden er nieuwe indelingen van de spelmodus voor Rush en nieuwe sjablonen en opties toegevoegd aan Battlefield Portal.

De patch bevat ook diverse UI-verbeteringen in en buiten de gameplay, met meer dan 150 fixes, wijzigingen en kleine verbeteringen in de gameplay, inclusief wijzigingen voor maps, wapens, voertuigen en Specialists.

Je kunt begin december uitkijken naar meer updates die zijn gericht op balanswijzigingen en verholpen bugs om de spelervaring van de nieuwe shooter van DICE nog verder te verbeteren.

Battlefield 2042 is sinds 19 november verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series-consoles.