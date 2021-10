Het feest kan bijna beginnen – Mario Party Superstars, een klassieke verzameling met vijf spelborden uit de Mario Party-games die verschenen voor de Nintendo 64 en 100 minigames uit de hele Mario Party-serie, verschijnt op 29 oktober voor de Nintendo Switch.

De nieuwe overzichtstrailer levert een uitgebreid overzicht van de spelborden, minigames en modes die Mario Party Superstars heeft te bieden.

Enkele hoogtepunten:

• 5 klassieke spelborden uit de Mario Party-games die verschenen voor de Nintendo 64: Yoshi’s tropische eiland, Ruimtestation, Peach’ verjaardagstaart, Woody’s bos en Griezelland zijn allemaal opnieuw ontworpen voor de Nintendo Switch en brengen elk hun eigen, unieke evenementen met zich mee. Spelers kunnen de party-fun altijd en overal met andere spelers delen, online*, op hetzelfde systeem of via een lokale verbinding. De online multiplayerstand is zowel goed voor een snel potje met vrienden als een marathonsessie van maar liefst 30 beurten. Daarnaast kan een solo-speler het online opnemen tegen willekeurige spelers van over de hele wereld.

• Stickers: Terwijl spelers op de spelborden op sterren jagen, kunnen ze stickers gebruiken om met de andere spelers te communiceren.

• Opschortfunctie bij het spelen met vrienden: Wanneer spelers met vrienden samen de bordspelstand spelen, wordt het spel aan het eind van elke beurt opgeslagen, waardoor het makkelijk is een pauze in te lassen en later weer verder te spelen.

• 100 minigames: Er zijn 100 minigames uit de hele Mario Party-serie beschikbaar, waaronder ieder-voor-zich-minigames, 2-vs.-2-minigame, 1-vs.-3-minigames, duel-minigames en meer. Ze worden allemaal met knoppenbesturing gespeeld.

• Minigame-berg: Wie wil genieten van de ene na de andere minigame zit goed op de minigame-berg. Deze biedt zeven spelvarianten – losse games, het coöperatieve dubbelspel, drie tegen een, sporten en puzzels, overlevingsstrijd, muntenstrijd en uitdaging van de dag. De minigame-berg is ook online, op hetzelfde systeem of via een lokale verbinding** te spelen.

