Nieuwe Outriders livestream op 15 november

Square Enix kondigt aan dat een nieuwe aflevering van de Outriders Broadcast op 15 november wordt uitgezonden.

Dit is de eerste uitzending sinds de lancering van de game, de intense RPG-Shooter waarin overleven agressie vereist, van People Can Fly, de ontwikkelaars van Gears of War: Judgment en Bulletstorm, en Square Enix External Studios, de mensen achter Sleeping Dogs® en Just Cause.

De volgende Outriders Broadcast biedt spelers een eerste blik op de gigantische gratis content-update die binnenkort naar OUTRIDERS komt, naast een overzicht van de vele verbeteringen die de game sinds de lancering in april heeft gekregen. Bekijk de uitzending om meer te leren over de toekomst van OUTRIDERS.

De livestream wordt uitgezonden op 15 november om 18:00 uur (Nederlandse tijd). Bekijk de livestream hier: www.twitch.tv/squareenix