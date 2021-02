Nieuwe openwereld game Pokémon Legends: Arceus aangekondigd

Ook met Pokémon lijken ze een nieuw weg in te willen slaan. Een open wereld waarin je kunt gaan en staan waar je maar wilt, een duidelijke missie en een hoop actie. Waar hebben we zo’n verandering toch eerder gezien.

Pokémon Legends: Arceus neemt de ouderwetse formule goed op de schop. In plaats van gestroomlijnd van gym naar gym lopen en onderweg je team uitbreiden krijg je nu een grote wereld voor je kiezen. Het deed ons een beetje denken aan Breath of the Wild, waarbij ook afstand werd gedaan van de oude manier. Daar pakte het onwijs goed uit, maar of dit ook zo’n succes wordt moeten we nog maar zien.

Het speelt zich af in de Sinnoh-regio, welke we kennen het uit de Diamond en Pearl-games, maar dan veel langer geleden. Lang voor het volgebouwd werd met hoge gebouwen, steden en mensen die de Pokémon League wilde uitdagen. Wel is er wat technologie te vinden, het is namelijk aan jou de taak om de eerste echte Pokédex te gaan vullen met informatie. Voor deze regio in ieder geval. Wees niet bang dat het een Pokémon GO-achtige game wordt waarbij je alleen maar kunt vangen; de normale gevechten zijn ook nog aanwezig. Interessant is dat de starters uit verschillende generaties komen: vuur-Pokémon Cyndaquill, gras-Pokémon Rowlet en water-PokémonOshawott.

Wij zijn erg benieuwd naar hoe dit zich verder gaat ontwikkelen, de eerste indruk is voor mij in ieder geval goed. Bekijk hieronder zelf de trailer laat ons vooral weten of dit iets wat jullie zouden spelen, of dat ze het heel snel de kliko in mogen gooien. Pokémon Legends: Arceus moet begin 2022 uitkomen voor de Nintendo Switch.