Nieuwe Nintendo Direct Mini op komst

We mogen weer gaan genieten van een nieuwe Nintendo Direct Mini. Morgenmiddag komt Nintendo weer met een nieuwe partner showcase, die uitgevers buiten Nintendo in het zonnetje zal zetten.

De presentatie begint om 16:00 en zal via verschillende kanalen, waaronder YouTube, worden uitgezonden. Zoals bij voorgaande Partner Showcases zal ook deze mini Nintendo Direct vermoedelijk maximaal een kwartiertje duren. In voorgaande presentaties werden games als Shin Megami Tensei V, Just Dance 2021 en nieuwe DLC voor Cadence of Hyrule aangekondigd.

