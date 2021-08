Nieuwe Metroid Dread-trailer toont Samus in gevecht met mysterieuze en machtige vijanden

Er is een nieuwe trailer voor Metroid Dread verschenen, waarin gamers een glimp kunnen opvangen van enkele van de mysterieuze verschrikkingen die zich schuilhouden in de schaduwen van planeet ZDR.

Daarnaast toont de trailer enkele van de vaardigheden en wapens die Samus kan gebruiken om deze monsters te bestrijden. Voor een diepgaand overzicht van de nieuwe content die in de trailer wordt onthuld, zit je goed met het Metroid Dread Report Vol. 6: A deep dive into the latest trailer artikel op de website van Nintendo.

De nieuwe trailer toont hoe Samus kort na haar landing op planeet ZDR wordt aangevallen door een mysterieuze tegenstander – eentje die verdacht veel op een Chozo lijkt. De Chozo waren een ras van hoogst intelligente en technologisch geavanceerde wezens die geloofden dat het hun missie was om vrede naar het universum te brengen. Uiteindelijk ging hun beschaving ten onder en werden levende Chozo nog maar zelden gezien. Dus wie is deze Chozo-krijger die zo fel uithaalt naar Samus? Spelers kunnen het zelf ontdekken door Metroid Dread te spelen wanneer deze game op 8 oktober voor de Nintendo Switch verschijnt.

Naast de scene met de Chozo bevat de trailer ook andere interessante scenes, inclusief eentje met een reusachtig monster dat lijkt op Kraid, een beest waar Samus in eerdere games al tegen vocht. De video toont ook diverse nieuwe en terugkerende vaardigheden en wapens waar Samus over kan beschikken. Zoals de Flash Shift, die Samus in een oogwenk over een bepaalde afstand verplaatst, de Grapple Beam, een kettingachtige straal waarmee Samus over gaten kan slingeren en delen van haar omgeving kan manipuleren, en de Storm Missile, waarmee Samus een aantal missiles tegelijk op een vergrendeld doelwit kan afvuren.

Metroid Dread staat voor 9 oktober gepland, exclusief voor de Nintendo Switch