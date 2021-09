Nieuwe uitgebreide Metroid Dread trailer

In de 4.52 minuut durende trailer worden verschillende spelprincipes erg uitgebreid toegelicht. Spelers die liever blanco de game instappen, doen er misschien goed aan de video over te slaan. Eerder was ook al de intro te zien.

Metroid Dread is een direct vervolg op Metroid Fusion. Samus Aran gaat in het aankomende deel onderzoek uit op planeet ZDR. Een planeet die is overgenomen door agressieve buitenaardse wezens. Samus krijgt overigens niet alleen met aliens te maken. Ook de robots van de E.M.M.I maken haar het leven zuur.

De game verschijnt op 8 oktober voor Nintendo Switch.