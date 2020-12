Nieuwe Medal of Honor trailer toont multiplayer in VR

Een trailer van Medal of Honor: Above and Beyond is uitgebracht waarin de VR multiplayer te bewonderen is.

Er is een nieuwe trailer uitgebracht van Medal of Honor: Above and Beyond. De nieuwe game biedt VR multiplayer actie en komt uit op de Vive, Oculus en Valve Index headsets.

De VR shooter van Respawn is stilletjes in de maak geweest. Zo nu en dan worden er beelden getoond en die zien er elke keer indrukwekkend uit. Er is recentelijk een story trailer uitgebracht, maar een sterke VR multiplayer modus in Medal of Honor kan doorslaggevend zijn voor het succes.

Nu is er dus een trailer waarin je de multiplayer modus in actie kan zien. Deze toont behoorlijk soepele gameplay en geeft weer een frisse impuls aan VR FPS. Bovendien zijn er meerdere modi om uit te kiezen waaronder: Deathmatch, Team Deathmatch, Mad Bomber, Blast Radius en Domination.

Echter, hoe de game omgaat met beweging en VR misselijkheid valt nog te zien. Beide zijn struikelblokken geweest voor Shooters in VR, maar als Respawn dit kan oplossen hebben ze iets moois in handen. Naast games als Half-Life: Alyx zou een VR multiplayer game gemaakt door een gerenommeerde ontwikkelaar de volgende grote stap kunnen zijn voor de populariteit van VR gaming.

Medal of Honor: Above and Beyond komt 12 december uit op Valve, Oculus en Valve headsets.