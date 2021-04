Nieuwe map van Warzone wordt Verdansk uit de ‘jaren 80

Alhoewel de map van Warzone een flinke overhaul gaat krijgen, blijven spelers van de Battle Royale wel in hetzelfde gebied ten strijden gaan.

Er is namelijk een korte video gelekt met daarin beelden van het vernieuwde (eigenlijk verouderde) versie van Verdansk uit Call of Duty Warzone. Zo zien we dat de Dam er niet staat, maar alleen wat aquaducten, staat het stadion nog vol in de bouw en is er een grote communicatietoren en zelfs een mijn te verkennen.

De gehele map, inclusief alle items lijken dus terug te gaan naar de jaren ’80, waar ook Call of Duty Black Ops Cold War zich afspeelt. Het is nog niet bekend wanneer de verouderde map zal verschijnen, maar het lijkt ons aannemelijk dat dit op 22 april gebeurd, wanneer Season 3 verschijnt.

Naar verluid krijgen spelers eerst een in-game event mee te maken en het lijkt erop dat Verdansk getroffen wordt door een nucleaire bom, aangezien er de afgelopen weken her en der zombies gespot werden. Het is nog niet duidelijk wat de reden is om naar een verouderde versie te gaan, maar dat zal ongetwijfeld binnenkort helder worden. Wat vinden jullie van deze keuze van Activision? Hadden jullie liever een compleet nieuwe map gezien? Laat het ons vooral weten in de reacties