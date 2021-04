Nieuwe leak geeft meer details van Battlefield 6

Volgens bekende Battlefield ‘leaker’ Tom Henderson gaat ‘Battlefield 6’ gewoon Battlefield heten en speelt het zich in de nabije toekomst af.

Eerder deze week bracht Henderson en andere influencers naar buiten dat er een enquĂȘte door EA voor de nieuwe Battlefield werd gehouden. Daarin werd onder andere gevraagd naar features als een Battle Pass en een free-to-play modus (Battle Royale). Echter heeft Henderson nog meer details van de game weten te verkrijgen. Henderson meldt dat de game gewoon Battlefield zal heten en dat de setting vergelijkbaar is aan Call of Duty Black Ops 2 (rond het jaar 2025).

DICE gaat het qua singleplayer over een hele andere boeg gooien, aangezien spelers nu voor het eerst kunnen kiezen aan welke kant van de oorlog zij zullen deelnemen. Zij kunnen kiezen uit de VS of Rusland, die elk hun teams van specialisten heeft en hun eigen vaardigheden met zich meenemen.

Wederom wordt er vermeld dat de multiplayer uit grotere gevechten zal bestaan en dat er aan een Battle Royale modus gewerkt wordt, die pas na de lancering zal verschijnen. Spelers kunnen wederom uit vier classes soldaten kiezen, die elk hun eigen gadgets en vaardigheden met zich meebrengen.

Battlefield staat voor dit najaar gepland en komt sowieso naar de pc, PlayStation 5 en Xbox Series-consoles. Al wordt er ook gespeculeerd over een mogelijke versie voor de last-gen consoles.