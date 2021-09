Nieuwe korte teasers voor Metroid Dread

Nintendo Nederland houdt ons warm voor Metroid Dread. Er zijn weer twee korte filmpjes verschenen.

Hoeveel nachtjes nog tot Metroid Dread op de Switch verschijnt?

We moeten nog even geduld hebben, want op 8 oktober verschijnt Metroid Dread pas op de Nintendo Switch. Echter deelt Nintendo weer wat korte filmpjes van de game en laat ons op hun website kennismaken met alle ins- en outs van de franchise.

Het is een tijd geleden sinds de laatste Metroid game. Hebben jullie veel van de franchise gespeeld? Laat het ons weten in de reacties.