Nieuwe kleuren voor PS5-covers en DualShock controllers

Binnenkort kan jij misschien wel je PS5 en diens controller(s) een nieuwe kleur geven. Sony kondigde vandaag namelijk covers en controllers aan in andere kleuren dan het gebruikelijke wit.

Op een PlayStation Blog maakte het bedrijf dit bekend. Het gaat om de kleuren rood, blauw, paars, roze en zwart. De accessoires worden in januari verwacht. Het slechte nieuws is echter dat Nederland en Belgiƫ nog niet in de lijst van territoria staan waar deze accessoires te koop zullen zijn. Het is nog niet bekend of dat wel het geval zal worden.

In Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk komen ze wel. Wellicht kan je ze daar nog vandaan halen.