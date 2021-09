Oeps, foutje?! Nieuwe Kirby game per ongeluk door Nintendo gelekt

Nintendo komt om middernacht met een nieuwe Nintendo Direct, maar lijkt per ongelijk al één van de verrassingen te hebben gelekt.

Op de Japanse website van de platformhouder stond namelijk een nieuwe Kirby-game voor de Nintendo Switch, die nog niet aangekondigd is. De Japanse titel die daarbij stond, is ‘Kirby: Discovery of the Stars’. Daarbij werd de bovenstaande afbeelding gebruikt, waarin we de roze held voor een post-apocalyptische stad zien.

Het is alweer een tijd geleden dat de roze held een game kreeg. In 2018 verscheen namelijk Kirby: Star Allies voor de Nintendo Switch. De nieuwe game zal overigens pas volgend jaar moeten verschijnen en krijgen we hopelijk vannachtde eerste beelden te zien.