Nieuwe Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning DLC getoond

De game is inmiddels een jaar uit en werd toch minder positief ontvangen dan het origineel, wat in 2012 uitkwam. Het gaat om een nieuwe DLC, genaamd Fatesworn. Via Steam hebben ze een eerste screenshot gedeeld.

Op de screenshot zien we een van de nieuwe gebieden waar de spelers mogen rondneuzen; Gale Crossing. Volgens de geschiedenis van de wereld was dit gebied eerder onderdeel van een belangrijke handelsroute, Sativa Road genaamd. Nu is het enkel nog een laatste stop voor men de Eldrith Mountains kan bereiken.

Fatesworn heeft helaas nog geen releasedatum, maar ontwikkelaar THQ Nordic heeft voor 17 september wel een livestream op de planning staan. Kans is aannemelijk dat ze daar meer gaan vertellen. De Re-Reckoning-versie kwam vorig jaar uit voor de Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One en PC. Of er een next-gen variant komt is ook niet bekend.