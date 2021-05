Nieuwe kapitein aan het roer bij het Cyberpunk 2077 team

Het lijkt erop dat Cyberpunk 2077 een nieuwe game directeur krijgt, omdat Adam Badowski dit team verlaat.

Adam vertrekt niet bij CD Projekt, maar wordt geplaatst bij twee grote projecten door twee aparte teams. Het is nog niet bekend wat deze twee projecten zijn, maar mogelijk kan het gaan om een nieuw Witcher-spel. Zijn vervanger bij het CD Projekt 2077 team wordt Gabriel Amatangelo, die de leiding zal nemen bij het ontwikkelen van de DLC’s en de multiplayerelementen. Hij heeft al ervaring in de ontwikkeling van Dragon Age Inquisition en Star Wars: The Old Republic. Niet alleen dat: CD Projekt verliest ook een oud gediende. Mateusz Tomaszkiewicz, de Quest Director, zal na 12 jaar trouwe dienst zijn werk ergens anders gaan verrichten.

Wat denken jullie: komt de naam van Cyberpunk 2077 nog op zijn pootjes terecht, of is het kwaad al geschiedt?