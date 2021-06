“Nieuwe IP is levensader van gamen,” aldus Hermen Hulst

Hermen Hulst neemt al bijna anderhalf jaar de taak op zich als baas van de PlayStation Studios en in een interview geeft hij wat meer inzicht op de plannen van Sony in de komende tijden.

In het interview met het PlayStation Blog geeft Hulst nogmaals te kennen dat er 25 games bij PlayStation Game Studios in ontwikkeling zijn, waarvan bijna de helft nieuwe IP is. Volgens de grondlegger van Guerrilla Games zijn nieuwe IP heel belangrijk, maar is dat slechts een deel van de strategie die zij door willen voeren.

Ook willen ze games van de PlayStation Game Studios naar de PC gaan brengen, maar verwacht niet een gelijke constructie als bij Microsoft. Alle games zijn volgens Hulst namelijk in eerste instantie het beste te spelen op de PlayStation-consoles. Hiermee lijkt hij te willen zeggen dat er vooralsnog geen nieuwe games gelijk naar de PC komen bij lancering.

Zo noemt Hulst de lancering van Horizon Zero Dawn (op wat bugs in het begin na) een succesvolle launch op Steam en heeft Sony Bend onlangs Days Gone (niet geheel onverdienstelijk) op de PC uitgebracht.

Volgens Hulst is het uiteindelijke doel nieuwe gamers te bereiken, en dat het uitbrengen van games op pc niet ten koste gaat van ‘het bouwen van een opwindende reeks geweldige consolegames’.