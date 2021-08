Nieuwe info Suicide Squad en Gotham Knights komt in oktober

Op 16 oktober gaan we waarschijnlijk meer informatie krijgen over Suicide Squad: Kill the Justice League en Gotham Knights. Op die datum vindt namelijk DC FanDome plaats, waarvan vandaag een teaser is uitgekomen.

DC FanDome is een online evenement waarin allerlei media worden besproken gebaseerd op DC Comics. Denk hierbij aan films, series en natuurlijk games. De twee eerdergenoemde games zijn op dit moment in ontwikkeling door respectievelijk Rocksteady en WB Games Montreal. De eerstgenoemde werd vooral bekend van de Batman: Arkham-reeks, dus de verwachtingen zijn wat mij betreft hoog.

Hoe dan ook, de teaser die vandaag uitkwam voor DC FanDome toonde ook korte beelden van deze spellen. De kans is dus groot dat we tijdens dat evenement meer over deze games gaan leren. Je zal het tegen die tijd hier uiteraard kunnen teruglezen!