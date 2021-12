Nintendo heeft laten weten dat op er woensdag 15 december om 18:00 uur een nieuwe Indie World-presentatie wordt uitgezonden.

De livestream zal zo’n twintig minuten duren en via de officiĆ«le website van Nintendo te volgen zijn. Uiteraard laat Nintendo nog even mysterieus welke games er getoond zullen worden, maar dat zullen we morgen te zien krijgen.