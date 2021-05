Nieuwe Hot Wheels-auto’s lijken komst Forza Horizon 5 te lekken

Er wordt al enige tijd gespeculeerd over de komst van Forza Horizon 5. De game zou zelfs voor het al aangekondigde Forza Motorsport komen en in Mexico plaatsvinden. Dankzij een nieuwe set Hot Wheels auto’s wordt er alleen maar meer olie op het vuur gegooid.

Dit keer heeft leaker T-Hunted een foto van een Hot Wheels-auto op social media gegooid en daarin is de Mercedes Benz A-Class uit 2019 te zien met daarop het Forza Horizon-logo. Deze bolide is tot op heden in geen van de Horizon-games te vinden en de Hot Wheels-serie staat voor september op de planning. Het zou dus heel goed kunnen dat het hier gaat om een aantal wagens die in de volgende Forza Horizon zitten. Bovendien zien we op de achtergrond een woestijn, wat erg goed zal kunnen als Forza Horizon 5 daadwerkelijk in Mexico plaats gaat vinden.

Gelukkig is de E3 nabij en zullen we snel zeker weten welke Forza-game er als eerst verschijnt en/ of alle gespeculeer blijkt te kloppen.