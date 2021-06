Nieuwe horrorgame The Chant van Prime Matters aangekondigd

Koch Media kondigde gisteren hun nieuwe label aan met een Prime Matter in een compilatie zagen we wat games van de nieuwe uitgever. Vandaag gaat de uitgever wat dieper in op deze games.

The Scant is een horrorgame dat door Brass Token word ontwikkeld. De game begon ooit als indie game, maar dankzij de financiering van Koch Media heeft het team de game veel meer kunnen verdiepen, maar ook heta aantal ontwikkelaars kunnen uitbreiden. Zo is de combat een essentieel onderdeel van de game geworden.

Er werd helaas ook van deze game niks getoond, maar volgens een van de ontwikkelaars heeft het team inspiratie gehaald uit games als Resident Evil en Eternal Darkness.