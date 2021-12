Nieuwe grote uitbreiding voor Assassin’s Creed Valhalla, Dawn of Ragnarök, 10 maart 2022 verkrijgbaar

De volgende grote uitbreiding voor Assassin’s Creed Valhalla, Dawn of Ragnarök, is vanaf 10 maart 2022 verkrijgbaar.

Daarnaast introduceert Ubisoft Assassin’s Creed Crossover Stories: twee verhalen over Eivor en Kassandra die vanaf morgen, 14 december, beschikbaar zijn.

In Dawn of Ragnarök moet Eivor het lot omarmen als Odin, de Noorse God van strijd en wijsheid. Het dwergenrijk Svartalfheim brokkelt af en te midden van de chaos is Odins geliefde zoon Baldr gevangengenomen door de onverslaanbare vuurreus Surtr. In deze uitbreiding ondekken spelers nieuwe goddelijke krachten terwijl ze hun legendarische Vikingsaga voortzetten door te beginnen aan een wanhopige reddingsactie in een mythologische wereld vol tegenstrijdigheden.

Alle spelers die Dawn of Ragnarök tussen 13 december 2021 en 9 april 2022 aanschaffen, ontvangen het Twilight Pack en krijgen direct toegang tot het hoofdspel. Deze exclusieve bonus bevat de Dellingr’s Envoy Raven-skin, de Havardr Lynx Mount, de Twilight Gear-set en het Algurnir Dane Axe-wapen.

Ook introduceert Ubisoft de Assassin’s Creed Crossover Stories, het eerste cross-game project in de franchise, geleid door Ubisoft Quebec in nauwe samenwerking met Ubisoft Montreal. De content is gericht op het beantwoorden van de vraag “Wat gebeurt er als twee Assassin’s Creed-helden elkaar ontmoeten?”, waarbij de connecties in ruimte en tijd tussen deze Assassin’s Creed-helden worden verkend om spelers een unieke verhalende ervaring te bieden.

De Assassin’s Creed Crossover Stories zijn vanaf morgen, 14 december, gratis beschikbaar voor bezitters van de respectievelijke basisgames; één verhaal is beschikbaar in Assassin’s Creed Valhalla en één verhaal is beschikbaar in Assassin’s Creed Odyssey. Deze verhalen verkennen de banden tussen de helden uit de twee games, met nieuwe omgevingen om te verkennen en een rijke verhaallijn. Voor het Assassin’s Creed Valhalla-verhaal, A Fated Encounter, moeten spelers nederzetting niveau 4 hebben bereikt en de verhaallijn “A Wise Friend” hebben voltooid, waarin Eivor Valka helpt zich in Ravensthorpe te vestigen. Voor het Assassin’s Creed Odyssey-verhaal Those Who Are Treasured moeten spelers hoofdstuk 1 hebben voltooid en Megaris hebben bereikt om toegang te krijgen tot de content. Het wordt tevens wel aangeraden om de drie verhaallijnen van het hoofdspel (Family, Cult of Kosmos en Mythology) te voltooien om spoilers te voorkomen.