Nieuwe Gotham Knights Court of Owls story trailer en behind-the-scenes featurette onthuld op DC FanDome

Warner Bros. Games en DC onthulden afgelopen zaterdag een nieuwe story trailer voor Gotham Knights, de aankomende openwereld third-person actie-rpg die wordt ontwikkeld door Warner Bros. Games Montréal.

De video had zijn debuut op DC FanDome en bevat de hoofdantagonist uit het spel, het legendarische Court of Owls, een geheim genootschap bestaande uit de rijkste families van Gotham City. De trailer introduceert ook Oswald Cobblepot (ook bekend als The Penguin), de beruchte DC-superschurk die schijnbaar belangrijke details weet over deze alomtegenwoordige stille groep en de bedreiging die ze vormt voor Gotham en zijn nieuwe garde van DC-superhelden – Batgirl, Nightwing, Red Hood en Robin.

Als onderdeel van DC FanDome werden fans ook getrakteerd op een behind-the-scenes featurette voor Gotham Knights, met commentaar van Jim Lee (Comic Book Artist, Publisher & Chief Creative Officer bij DC), Scott Snyder (Writer & Co-Creator van “The Court of Owls”), Greg Capullo (Comic Book Artist & Co-Creator van “The Court of Owls”), Patrick Redding (Gotham Knights Creative Director, Warner Bros. Games Montréal) en Ann Lemay (Gotham Knights Narrative Director, Warner Bros. Games Montréal), die dieper ingaat op de oorsprong van, de verhalen achter en de inspiratie voor Courts of Owls om deze ongrijpbare vijand naar de interactieve wereld van Gotham Knights te brengen.

In Gotham Knights stappen spelers in de schoenen van Batgirl, Nightwing, Red Hood en Robin, een nieuwe garde van getrainde DC-superhelden die moeten opstaan als de beschermers van Gotham City nu Batman er niet meer is. Het spel kan solo worden gespeeld of als online coöperatieve ervaring voor twee spelers.