Nieuwe Godfall-trailer toont introfilmpje

Godfall gaat een verhaal vertellen over hoogverraad en wraak. Dat zien we in een nieuwe trailer die gisteren is vrijgegeven.

De nieuwe trailer werpt een blik op het achtergrondverhaal dat voorafging aan de gebeurtenissen in de looter/hack ‘n slashgame. We zien hoe het personage Marcos, vermoedelijk de centrale schurk, hoogverraad pleegt op de hoofdpersoon en diens troont probeert opeist. Als gevallen koning begint de hoofdpersoon aan een wraakmissie om zijn koninkrijk te heroveren. Het is de allereerste keer dat Counterlay Games iets over het verhaal van Godfall laat zien. Zeker gezien het feit dat Godfall een singleplayer/co-op-game ervaring zal bieden, is een interessant verhaal belangrijk.

Godfall is de eerste game die voor PlayStation 5 werd aangekondigd en komt uit op 12 november. Daarnaast verschijnt de game ook op PC, via de Epic Games Store.